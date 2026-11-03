Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralı

        Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde, Antalya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 45 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 08:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yolcu otobüsü devrildi: 45 yaralı

        Konya’nın Hüyük ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu çoğunun durumu hafif olmak üzere 45 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Edinilen bilgiye göre, Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü Isparta Beyşehir kara yolunda seyir halindeyken Beyşehir’e yaklaşık 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        45 KİŞİ YARALANDI

        Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        REKLAM

        Yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtilirken, 5 kişi Konya’ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesine hastaneye sevk edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #son dakika haberi
        #trafik kazası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
        Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
        TOGG'da yeni dönem
        TOGG'da yeni dönem
        Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        'Mumya ceset'te ayrıntılar kan dondurdu
        'Mumya ceset'te ayrıntılar kan dondurdu
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Çalınan gümüşünü 45 bin TL'ye geri aldı! Hırsıza büyük tuzak
        Çalınan gümüşünü 45 bin TL'ye geri aldı! Hırsıza büyük tuzak
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        Peş peşe can verdiler... İki kuzenin trajik sonu
        Peş peşe can verdiler... İki kuzenin trajik sonu
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Eşiyle ilgili olumsuz yorumlara yanıt verdi
        Eşiyle ilgili olumsuz yorumlara yanıt verdi
        7 il için sarı kod! Sağanak yağmur etkili olacak... Sel tehlikesi kapıda
        7 il için sarı kod! Sağanak yağmur etkili olacak... Sel tehlikesi kapıda
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"