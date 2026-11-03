Konya’nın Hüyük ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu çoğunun durumu hafif olmak üzere 45 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü Isparta Beyşehir kara yolunda seyir halindeyken Beyşehir’e yaklaşık 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

45 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

REKLAM

Yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtilirken, 5 kişi Konya’ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesine hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.