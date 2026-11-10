Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kozinoğlu raporuna itiraz etti
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz etti
Giriş: 10 Kasım 2026 - 19:40 Güncelleme:
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporundaki iki değerlendirmeye itiraz etti.
Başsavcılık, Kozinoğlu’nun ölümünün kalp hastalığı nedeniyle meydana geldiği yönündeki sonuç ile zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil bulunmadığı değerlendirmesinin Adli Tıp Genel Kurulu’nda ele alınmasını talep etti.
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