Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kozinoğlu raporuna itiraz etti

Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyünde, 2 öğrencisi ve 1 öğretmeni bulunan Vali Kemal Öztürk İlkokulu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. 3'üncü sınıf öğrencisi Poyraz Avcı, "Onu çok özledim, Anıtkabir'e çok gitmek istiyorum" dedi.(DHA)