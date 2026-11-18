Kurtulmuş, parti ziyaretlerini değerlendirecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti ziyaretleri sonrası değerlendirmelerde bulunacak. Kurtulmuş, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 12.00'de TBMM Başkanlığı giriş kapısı önünde basın açıklaması yapacak.
Giriş: 18 Kasım 2026 - 17:06 Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti ziyaretleri gerçekleştirdi.
Kurtulmuş, ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunacak.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Kasım 2026 Perşembe günü basın açıklaması yapacak.
Açıklama, saat 12.00’de TBMM Başkanlığı giriş kapısı önünde gerçekleştirilecek.
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