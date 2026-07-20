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        Haberler Gündem Güncel Mardin'de meydana gelen kazada yaralanan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

        Mardin'de meydana gelen kazada yaralanan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 2 yaşındaki Yakup Ş., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 7 kişinin tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 09:15 Güncelleme:
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        2 yaşındaki bebek kazada can verdi

        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        8 KİŞİ YARALANDI

        İHA'daki habere göre kaza; dün Midyat-Nusaybin kara yolunun kırsal Sivrice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazada araçlarda bulunan Emin Ş. (42), Fatma Ş. (31), Şehmus K. (22), Ayşegül A. (17), Hiranur A. (14), Ramazan Ş. (10), Asiye Ş. (8) ve Yakup Ş. (2) yaralanmıştı.

        2 YAŞINDAKİ BEBEK KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 2 yaşındaki Yakup Ş., kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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