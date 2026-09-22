Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHMİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar'ın “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla dün tahliye edilmesine Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DHMİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar'ın 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında 21 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alındığı daha önce bildirilmiştir.

Şüphelinin DHMİ Daire Başkanı ve Müşavir olarak çalıştığı dönemde yasal olarak elde ettiği gelirlerin çok üzerinde çeşitli illerde ve değerli konumlarda çok sayıda gayrimenkul edindiği, görev yaptığı süre içerisinde maaş olarak elde ettiği maddi gelirin çok üzerinde bir gayrimenkul edinimi olduğu, bu mal varlıklarının kaynağı ile ilgili açıklayıcı bir beyanda bulanamadığı, dosya kapsamında bulunan bilirkişi raporu ile geliri ile tespit edilen mal varlığı arasında uyumsuzluk bulunduğunun tespit edildiği ve edinilen haksız mal miktarının 223.795.333,00 TL olduğu, Ayrıca O.E. isimli şahsın beyanlarında şüphelinin görevde iken yapması gereken işleri geciktirmek suretiyle birçok kişiden para ve başka mallar edindiğini ifade ettiği anlaşılmakla, şüpheli Mehmet Cemil Acar Cumhuriyet başsavcılığımızın talebi üzerine 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlaması ile bugün tutuklanmış olup, söz konusu soruşturma genişletilerek 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve rüşvet/irtikap' suçlamalarıyla sürmektedir."