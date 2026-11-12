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        Haberler Gündem Güvenlik MSB'den Somali iddiasına yalanlama

        MSB'den Somali iddiasına yalanlama

        Milli Savunma Bakanlığı, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda; Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 12:05 Güncelleme:
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        MSB'den Somali iddiasına yalanlama

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