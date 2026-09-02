Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mühürlü işletmeye eski diş kliniğinden gizli geçiş

        Mühürlü işletmeye eski diş kliniğinden gizli geçiş

        Diyarbakır'da mühürlenen bir eğlence mekanının, faaliyetini sürdürmek için başvurduğu yöntem dikkat çekti. İşletmenin bitişikteki eski diş kliniğinde duvar kırılarak açılan kapı üzerinden kullanılmaya devam edildiği belirlenirken, ekipler iş yeriyle bağlantılı kişileri işlem yapmak üzere karakola götürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 11:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eğlence mekanına dişçiden kapı açtılar
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde daha önce mühürlenen bir eğlence mekanının, faaliyetini sürdürebilmek için bitişiğindeki eski diş kliniğini kullandığı belirlendi. Mekan ile klinik arasında duvar kırılarak kapı açıldığı ortaya çıkarken, olayla ilgili işlem başlatıldı.

        DUVAR KIRILDI, YENİ KAPI AÇILDI

        İHA'da yer alan habere göre olay; Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Merkezde bulunan eğlence mekanının mühürlenmesinin ardından, mühür sökülmeden bitişiğinde bulunan eski diş kliniğinin duvarının kırıldığı ve buraya kapı açıldığı belirlendi.

        REKLAM

        DİŞ KLİNİĞİNİN MÜHÜRLENMESİ İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

        Polis ekipleri, iş yeriyle ilişiği olduğu değerlendirilen şahısları tutanak tutmak üzere karakola götürdü. Diş kliniğinin mühürlenmesi için işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #MÜHÜRLÜ İŞLETME
        #polis
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        M.City'den rekor transfer!
        M.City'den rekor transfer!
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi