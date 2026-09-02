Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde daha önce mühürlenen bir eğlence mekanının, faaliyetini sürdürebilmek için bitişiğindeki eski diş kliniğini kullandığı belirlendi. Mekan ile klinik arasında duvar kırılarak kapı açıldığı ortaya çıkarken, olayla ilgili işlem başlatıldı.

DUVAR KIRILDI, YENİ KAPI AÇILDI

İHA'da yer alan habere göre olay; Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Merkezde bulunan eğlence mekanının mühürlenmesinin ardından, mühür sökülmeden bitişiğinde bulunan eski diş kliniğinin duvarının kırıldığı ve buraya kapı açıldığı belirlendi.

REKLAM

DİŞ KLİNİĞİNİN MÜHÜRLENMESİ İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

Polis ekipleri, iş yeriyle ilişiği olduğu değerlendirilen şahısları tutanak tutmak üzere karakola götürdü. Diş kliniğinin mühürlenmesi için işlem başlatıldı.