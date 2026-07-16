Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz soruşturması
Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 08:19 Güncelleme:
Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Mahruki için resen soruşturma başlattı.
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