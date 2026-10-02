Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Nişantaşı'nda 40 gün arayla ikinci kez ağaç devrildi! Otomobil ağacın altında kaldı

        Nişantaşı'nda 40 gün arayla ikinci kez ağaç devrildi! Otomobil ağacın altında kaldı

        Nişantaşı'nda yaklaşık 40 gün arayla ikinci kez ağaç devrildi. Maçka Demokrasi Parkı karşısında devrilen çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Şans eseri yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 16:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nişantaşı'nda ikinci kez aynı manzara

        İstanbul Şişli'de Maçka Demokrasi Parkı'nın girişinde bulunan büyük bir çınar ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

        OTOMOBİL AĞACIN ALTINDA KALDI

        DHA'nın haberine göre olay; İstanbul Şişli'de meydana geldi. Bir ağacın devrilmesinin ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Devrilen ağaç nedeniyle Mim Kemal Öke Caddesi trafiğe kapatıldı.

        İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmak için çalışmaları sürerken, devrilen ağaç otomobilde hasara neden oldu. Aynı bölgede yaklaşık 40 gün arayla ikinci kez ağaç devrilmesi yaşandığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nişantaşı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"