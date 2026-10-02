İstanbul Şişli'de Maçka Demokrasi Parkı'nın girişinde bulunan büyük bir çınar ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

OTOMOBİL AĞACIN ALTINDA KALDI

DHA'nın haberine göre olay; İstanbul Şişli'de meydana geldi. Bir ağacın devrilmesinin ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağaç nedeniyle Mim Kemal Öke Caddesi trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmak için çalışmaları sürerken, devrilen ağaç otomobilde hasara neden oldu. Aynı bölgede yaklaşık 40 gün arayla ikinci kez ağaç devrilmesi yaşandığı belirtildi.