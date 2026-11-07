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        Haberler Gündem Yargı Özgür Özel’den Emir Sarıgül’e hem suç duyurusu hem tazminat davası

        Özgür Özel’den Emir Sarıgül’e hem suç duyurusu hem tazminat davası

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün, şahsına yönelik iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        Özel'den Emir Sarıgül'e tazminat davası

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Emir Sarıgül’ün şahsına yönelik iddiaları hakkında hukuki süreç başlatacak. Bu kapsamda, Pazartesi günü Emir Sarıgül hakkında 'iftira' suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Özel’in avukatları ayrıca, kişilik haklarına saldırılar nedeniyle 1 milyon lira manevi tazminat talebiyle dava açacak.

        YENİ Parti kaynakları, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Söz konusu ismin, bütünüyle farklı bir soruşturmada verdiği iki ifadenin de alakasız bir şekilde Genel Başkanımıza yönelik olması ve bunun iktidar medyasında yayınlanması burada açık bir kurgunun olduğunu gösteriyor. Bu iftirayı atan da attıran da yayınlayan da bir itibar suikastının parçasıdır. Ana muhalefet partisi lideri hakkında bu şekilde iftiraların ortaya atıldığı kirli organizasyonun arkasında kim varsa, hesap vermeleri için gereken bütün adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

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        Kaynaklar, davadan elde edilecek tazminat gelirinin kamu yararına çalışan kuruluşlara bağışlanacağını da bildirdi.

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