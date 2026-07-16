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        Haberler Gündem Güvenlik Samsun merkezli 4 ilde 87 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

        Samsun merkezli 4 ilde 87 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

        Samsun merkezli 4 ilde internet üzerinden sahte ürün satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 87 milyon liralık işlem hacmi tespit edilirken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 11:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        87 milyonluk dolandırıcılık operasyonu

        Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, banka hesaplarında 87 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        DHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinde sahte ürün satışı ile dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında Mersin'de 5, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve cezaevinde 1'er şüpheli olduğu tespit edildi.

        Ayrıca şüphelilerin, banka hesaplarında 87 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Diğer yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 6’sı, adliyeye sevk edildi.

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