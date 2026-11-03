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        Haberler Gündem Politika Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı

        Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        Şeniz Doğan görevinden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/13472 Soruşturma sayılı dosyasında ‘Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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        Ne olmuştu?

        Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ve beraberindeki 3 kişi tutuklanmıştı.

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        #Denizli
        #Merkezefendi
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