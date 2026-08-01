Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 16:45 Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı tarafından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.
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