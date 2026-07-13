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        Haberler Gündem Yargı Tanju Özcan hakkında 'Nefret ve Ayrımcılık' davasında beraat kararı verildi

        Tanju Özcan hakkında 'Nefret ve Ayrımcılık' davasında beraat kararı verildi

        Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, sığınmacılara yönelik uygulamaları nedeniyle "Nefret ve Ayrımcılık" suçundan yargılandığı davada beraat etti. Özcan'ın "İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla ilgili tutukluluk halinin sürdüğü belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 16:39 Güncelleme:
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        'Nefret ve Ayrımcılık' davasında karar

        Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik eylemleri nedeniyle 'Nefret ve Ayrımcılık' suçundan yargılandığı davada mahkeme beraat kararı verdi.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        DHA'daki haber göre; Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan, başkanlığı döneminde kentte yaşayan sığınmacılara, belediye tarafından verilen ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp, nikah ücretlerinin de 100 bin TL olması yönünde karar aldı.

        Özcan’ın sığınmacılara yönelik kararları nedeniyle bazı sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı tarafından hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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        Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tanju Özcan hakkında, Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Nefret ve Ayrımcılık' suçundan dava açıldı.

        BERAAT KARARI VERİLDİ

        Davanın karar duruşması bugün görüldü. Tanju Özcan, esas hakkındaki mütalaanın eksik olduğunu belirterek, "Hazırlanan mütalaa eksik. Suç unsuru oluşturduğu iddia edilen eylemler icra hareketi oluşturmadığından ve yine kendi irademle vazgeçtiğim için suç unsuru oluşmadığı kanaatindeyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Tanju Özcan’ın 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan beraatine karar verdi.

        Tanju Özcan’ın ‘İcbar suretiyle irtikap’ suçlamasıyla yargılandığı davaya ilişkin tutukluluk hali devam ediyor.

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