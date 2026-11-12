Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü
Giriş: 12 Kasım 2026 - 15:06 Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
AA'da yer alan habere göre görüşmede, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu" hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
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