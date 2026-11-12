Marmara'da lodos fırtınası bekleniyor, rüzgârın hızı 90 kilometreye ulaşacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesi başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Valiliği, 12-14 Kasım tarihleri arasında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.(İHA)