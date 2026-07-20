TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çarşamba günü Ak Parti grubunu ziyaret edecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş çarşamba günü saat 15:00'te Ak Parti grubunu ziyaret edecek
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 10:31 Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Çarşamba günü saat 15:00’te Ak Parti grubunu ziyaret edecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çarşamba günü AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek. Ziyaretin saat 15.00'te gerçekleşmesi planlanıyor. Kurtulmuş, program kapsamında AK Parti Grubu ile bir araya gelecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ