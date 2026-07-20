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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çarşamba günü Ak Parti grubunu ziyaret edecek

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çarşamba günü Ak Parti grubunu ziyaret edecek

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş çarşamba günü saat 15:00'te Ak Parti grubunu ziyaret edecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Kurtulmuş, AK Parti'yi ziyaret edecek
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Çarşamba günü saat 15:00’te Ak Parti grubunu ziyaret edecek.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çarşamba günü AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek. Ziyaretin saat 15.00'te gerçekleşmesi planlanıyor. Kurtulmuş, program kapsamında AK Parti Grubu ile bir araya gelecek.

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