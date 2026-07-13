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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ açıklarında 169 metrelik kuru yük gemisi karaya oturdu

        Tekirdağ açıklarında 169 metrelik kuru yük gemisi karaya oturdu

        Tekirdağ açıklarında Sao Tome ve Principe bayraklı REGALO isimli kuru yük gemisi karaya oturdu. Bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri güvenlik önlemleri alarak geminin kurtarılması için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 17:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        169 metrelik gemi karaya oturdu
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        Tekirdağ açıklarında karaya oturan Sao Tome ve Principe bayraklı REGALO isimli kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldıktan sonra geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        GEMİ KARAYA OTURDU

        İHA'daki habere göre, 169 metre uzunluğunda, 27,2 metre genişliğinde ve 28 bin 461 DWT taşıma kapasitesine sahip Sao Tome ve Principe bayraklı REGALO isimli kuru yük gemisi, Tekirdağ açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle karaya oturdu.

        KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

        İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de sevk edildi. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınırken, geminin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı, yaralanma veya deniz kirliliği yaşanmadı.

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