Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 2 hafta içinde il genelinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda 978 gram uyuşturucu, 100 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan ham madde ve 14 bin 466 sentetik hap bulundu.

CİPS PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

DHA'nın haberine göre, ekiplerin çalışmaları sırasında uyuşturucu madde emdirilmiş 734 kullanımlık materyal, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği de ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 615 lira bulundu.

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Şüphelilerin bir miktar uyuşturucuyu cips paketinde gizlediği tespit edildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında 182 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.