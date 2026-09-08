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        Haberler Gündem Güvenlik Tekirdağ’da zehir operasyonu: Cips paketinden uyuşturucu çıktı

        Tekirdağ’da zehir operasyonu: Cips paketinden uyuşturucu çıktı

        Tekirdağ'da polisin iki haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yüzlerce şüpheli mercek altına alındı. Operasyonlarda uyuşturucunun yanı sıra çok sayıda sentetik hap ele geçirilirken, bazı şüphelilerin uyuşturucuyu cips paketine gizlediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        Cips paketinden uyuşturucu çıktı

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 2 hafta içinde il genelinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda 978 gram uyuşturucu, 100 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan ham madde ve 14 bin 466 sentetik hap bulundu.

        CİPS PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre, ekiplerin çalışmaları sırasında uyuşturucu madde emdirilmiş 734 kullanımlık materyal, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği de ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 615 lira bulundu.

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        Şüphelilerin bir miktar uyuşturucuyu cips paketinde gizlediği tespit edildi.

        19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Operasyonlar kapsamında 182 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #uyuşturucu
        #Tekirdağ
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