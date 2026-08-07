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        Haberler Gündem Güncel Tuzla'da şantiyede yangın kontrol altına alındı

        Tuzla'da şantiyede yangın kontrol altına alındı

        Tuzla'da 2 katlı işçi konteynerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle birlikte kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yanan işçi konteynerleri tamamen çökerek kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 17:00 Güncelleme:
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        Tuzla'daki yangın kontrol altında

        Tuzla'da 2 katlı 24 kişilik işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın saat 16:20 sıralarında Tuzla Postane Mahallesi Şentürk Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fars Yapı'ya ait 2 katlı 24 adet işçi konteynerinde elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede konteynerin yemekhane bölümüne sirayet etti.

        İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan konteyner hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri tarafından yangın hızla kontrol altına alınarak yakınında bulunan ağaçlık alana sıçraması önlendi.

        Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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