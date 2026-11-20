İstanbul’da etkili olan lodos Beşiktaş İskelesi’nde denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. İskeleye gelenler bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.

DHA'nın haberine göre Şehir Hatları internet sitesinde yapılan açıklamada; "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır.

Adalar-Beşiktaş

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

06:45 Kabataş-Adalar-Bostancı seferi

06:35 Adalar-Kabataş seferi

Küçüksu-İstinye

Beykoz-Sarıyer

07:05 Bostancı-Adalar-Kabataş seferi

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Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Büyükada-Sedef Adası Hattı

07:05 Sarıyer-Eminönü seferinin Emirgan uğraması

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

07:55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferi

07:45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada seferi

08:35 Heybeliada- Büyükada seferi

09:00 Büyükada- Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Kadıköy- Kabataş seferi

09:00 Kabataş - Kadıköy- Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada Seferi

Bostancı-Adalar-Ring Hattı

Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" denildi.