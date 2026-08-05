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        Haberler Gündem Güncel Yasemin Minguzzi’den Meclis'teki yoklama krizine tepki

        Yasemin Minguzzi’den Meclis'teki yoklama krizine tepki

        15 yaşında öldürülen Mettia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, milletvekillerinin yoklamaya katılmayarak Meclis'in tatile girmesine tepki gösterdi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 09:10 Güncelleme:
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        Anne Minguzzi'den yoklama tepkisi

        15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocuk suçluluğunun önlenmesi ve çocuk failler bakımından ceza indiriminin sınırlandırılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yoklamaya katılmayarak Meclis'in kapanmasına neden olan milletvekillerine tepki gösterdi.

        Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oğlumu kaybettikten sonra tek derdim, bir daha hiçbir annenin bu acıyı yaşamaması. Çocuk suçluluğunu önleyecek, katil çocuklara indirim kapısını kapatacak kanun teklifine 'karşıyız' deyip, orada olduğunuz halde yoklamaya katılmayarak Meclis’i kapatanlar. Sizin için parti hesabı, bizim için çocuklarımızın canı. Bu engellemeyi unutmayacağız. Bu oyunu da unutmayacağız." ifadesini kullandı.

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