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        Haberler Gündem Güvenlik Sosyal medyada 'kamu görevlileriyle iletişimde' izlenimi veren şüpheli tutuklandı

        Sosyal medyada 'kamu görevlileriyle iletişimde' izlenimi veren şüpheli tutuklandı

        Ankara'da sosyal medyada yapay zekayla oluşturduğu fotoğrafları kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilişkili olduğu izlenimi yarattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Ç. tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 02:44 Güncelleme:
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        Sosyal medyada 'kamu görevlileriyle iletişimde' izlenimi veren şüpheli tutuklandı
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        Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Mehmet Ç'nin, WhatsApp uygulamasının durum kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka kullanarak kendi fotoğraflarını yerleştirdiği tespit edildi.

        Paylaşımlarıyla kamu görevlileriyle ilişkisinin bulunduğuna ve bu kişiler nezdinde hatırının sayıldığına yönelik izlenim oluşturarak, "nüfuz ticareti" ve "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma" suçlarını işlediği belirlenen zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına alındı.

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        TUTUKLANDI

        AA'nın haberine göre, daha önce 4 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen Mehmet Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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