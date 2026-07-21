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        Haberler Gündem Güncel 14 kişi kanallarda can verdiği Adana'da, yüzme havuzu kaderine terk edildi

        14 kişi kanallarda can verdiği Adana'da, yüzme havuzu kaderine terk edildi

        Adana'da bu yıl sulama kanallarında serinlemek isteyen 14 kişi boğularak hayatını kaybederken, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzunun çürümeye terk edilmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Baykara, "Havuzumuzun yapılmasını istiyoruz. Kanallarda bu aralar gerçekten çok can verilmeye başladı. Burası 10 yılı aşkındır böyle. Ufakken burada yüzdüm, tertemizdi, pislik falan yoktu. Her taraf tel çevriliydi. Tekrar aynı şekilde olmasını istiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 11:10 Güncelleme:
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        Sulama kanalları can alırken, havuz çürüyor

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu-Hürriyet Mahallesi'nde, dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak tarafından çocukların sulama kanallarına girerek boğulmasının önüne geçmek amacıyla yaptırılan yüzme havuzu, atıl bırakılıp çürümeye terk edildi.

        İHA'nın haberine göre, Adana'da sadece bu yıl serinlemek amacıyla sulama kanallarına giren 14 kişinin boğularak hayatını kaybetmesine rağmen havuzun atıl durumda olması mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

        Mahalle sakinleri, özellikle yaz aylarında çocukların serinlemek için sulama kanallarına gitmek zorunda kaldığını söyledi.

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        Mahalle sakinlerinden Yusuf Çapan, havuzun uzun yıllardır kullanılmadığını belirterek belediyeden destek istedi. Çapan, "Havuzumuzun yapılmasını istiyoruz. Kanallarda bu sene çok can verildi yani. Havuzumuzu yapsalar iyi olur. Böyle güzel bir tesisimiz var, yapsınlar 5-10 yıldır burası böyle. Kanallarda çok can veriliyor. Biz kanallara girmek istemiyoruz, mecburen gidiyoruz. Buraya şuanda köylünün koyunları giriyor. Yapıldıktan sonra buraya bir bekçi koysalar, koyunlar da giremez" dedi.

        Bir diğer mahalle sakini Mustafa Baykara, ise çocukluk yıllarında kullandıkları havuzun yeniden hizmete açılmasını istediklerini belirterek şunları söyledi: "Havuzumuzun yapılmasını istiyoruz. Kanallarda bu aralar gerçekten çok can verilmeye başladı. Yapsalar çok iyi olur. Burası 10 yılı aşkındır böyle. Ufakken burada yüzdüm, tertemizdi, pislik falan yoktu. Her taraf tel çevriliydi. Tekrar aynı şekilde olmasını istiyoruz."

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        #adana haberleri
        #yüzme havuzu
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