Süleymanpaşa'da eğitim uçağı motor arızası şüphesiyle zorunlu iniş yaptı

İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan eğitim uçuşu için havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir tarlaya iniş yapan uçak için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EĞİTMEN VE ÖĞRENCİ PİLOT KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Pilotlar, tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Yetkililer, ilk değerlendirmelere göre uçağın motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.