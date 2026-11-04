Sultangazi'de sağanakta yol çöktü: Araçlar mahsur kaldı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin kazı çalışmasının ardından gerekli tedbirlerin alınmadan bırakıldığı öne sürülen yolda, sağanak sırasında çökme meydana geldi. Çöken yolda aralarında ambulansın da bulunduğu araçlar mahsur kaldı
Giriş: 04 Kasım 2026 - 17:59 Güncelleme:
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolda, sağanak sırasında çökme meydana geldi. Çöken yolda araçlar mahsur kaldı.
DHA'nın haberine göre, olay, Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmasının ardından yolun gerekli tedbirlerin alınmadan bırakıldığı öne sürüldü.
Bölgede etkili olan yağışın ardından yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Yolun bir bölümünde oluşan çukur nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı araçlar çöken alanda mahsur kaldı.
Çökmenin yaşandığı yolda araçların geçişi zorlaşırken, ihbara giden ambulansın da yolda mahsur kaldığı görüldü.
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