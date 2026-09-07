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        Taksi alev topuna döndü!

        İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki bir taksi alev topuna döndü. Olayda, aracın motor kısmından başlayan yangın taksiyi küle çevirdi, yol trafiğe kapandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        Taksi alev topuna döndü!

        İstanbul Arnavutköy’de seyir halindeki taksinin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. Alevler nedeniyle Terkos-Karaburun Yolu Caddesi trafiğe kapatılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre yangında taksi kullanılamaz hale gelirken, aracın alev aldığı anlar ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, İstanbul’un Arnavutköy Terkos-Karaburun Yolu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan taksinin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Araçta yangın çıkarken, sürücü ise araçtan indi. Alevlerin büyüyerek aracı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        YOL TRAFİĞE KAPATILDI

        Yanan taksi nedeniyle Terkos-Karaburun Yolu Caddesi'nde trafik durduruldu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında taksi büyük çapta hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan taksinin motor kısmından yükselen alevlerin kısa sürede aracı sardığı anlar ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

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        #haberler
        #Arnavutköy
        #istanbul
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