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        Antikacılar hafta sonu Talas'ta buluşuyor

        Kayseri'nin Talas ilçesinde hafta sonu antika pazarı kurulacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Antika Pazarı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda geçmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 18:15 Güncelleme:
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        Talas'ta antika pazarı kurulacak

        Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde 9 Ağustos'ta kurulacak antika pazarında, halı, kilim, seccade, tespih, saat, para, pul ve nostaljik ev eşyaları yer alacak.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2019 yılında tarihi Harman Mahallesi meydanında başlayıp, Mevlana Mahallesi'ndeki pazar yerinde devam eden antika pazarına ilginin arttığını belirtti.

        Pazara, Türkiye'nin dört bir yanından antikacıların geldiğine değinen Yalçın, "Antika Pazarı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda geçmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür. Burada eskiye duyulan özlemle kültürümüzü yaşatıyor, ticari canlılığı da destekliyoruz. Herkesi bu nostalji dolu buluşmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #kayseri haberleri
        #talas antika pazarı
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