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        İzmir'deki tarihi un fabrikası kütüphaneye dönüşecek

        İzmir'in Konak ilçesinde yer alan tarihi un fabrikası, 550 milyon liralık yatırımla kütüphaneye dönüştürülerek yıl sonunda hizmete açılacak. Tarihi yapıda yürütülen çalışmaları inceleyen AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, gazetecilere açıklamada bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 18:49 Güncelleme:
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        Tarihi un fabrikası kütüphaneye dönüşecek
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        İzmir'in Konak ilçesinde yer alan tarihi un fabrikası, 550 milyon liralık yatırımla kütüphaneye dönüştürülerek yıl sonunda hizmete açılacak.

        AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Halkapınar Mahallesi'nde 4 bin 700 metrekare alana sahip tarihi yapıda yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette İnan'a, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sadık Doğruer, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can ve yetkililer eşlik etti.

        İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapının kente ve gençlere kazandırılması için irade gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, restorasyona katkıları dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Yapının yaklaşık 8 ay önce Vakıflar Genel Müdürlüğüne tahsis edildiğini hatırlatan İnan, eserin kente kazandırılması için milletvekilleri ve bakanlıkla kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. İnan, projenin açıklandığı dönemde bazı siyasi tartışmaların yaşandığına değinerek, "İnceledikten sonra topluma ve İzmir'e karşı sorumlulukları varsa bu eserin ihyasını gördükten sonra çıkarlar İzmirlilerden özür dilerler" dedi.

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        Yapının başka kurumlara devredileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün gelinen noktada tam 550 milyon lira burada hükümetimiz, bu kütüphaneye yatırım yapıyor ve kente kazandırmak için de gün sayıyor. İnşallah sene sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla bu eserin yıl sonunda açılışını yapacağız ve İzmirli gençlere kazandıracağız. Daha önce Kültür Fabrikası'nı da kütüphaneyi de kente Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz kazandırmıştı. Bu eser de kentin merkezinde üniversite okumaya gelen gençlerin hem akademik hem kültürel çalışmalarını yürütebileceği, kütüphane ve sosyal etkinlikleri gerçekleştirebileceği müstesna bir yer oldu."

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        Restorasyon çalışmalarının yüklenici firma ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce titizlikle yürütüldüğünü kaydeden İnan, "Tarihi doku yeniden ihya edildi. İzmirlilerin burayı büyük bir beğeni ve hevesle ziyaret edeceğinden şüphemiz yoktur" diye konuştu.

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