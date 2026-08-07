Taziye evinde silah çekti! Feci görüntü!

Adana'da taziye evinde husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkarıp husumetlilerini kovalayan kişinin çevredekiler tarafından sakinleştirildiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının taziyesine katılan iki grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancasını çıkaran kişi, diğer gruptakileri kovaladı.

Şüpheliyi sakinleştiren çevredekiler, kavga edenleri de ayırdı.

Taraflar daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefon kamerasıyla kayda alındı.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.