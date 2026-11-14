Tekirdağlı balıkçılara lodos engeli

Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren lodos, balıkçıların av faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Sert esen rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, zorunlu olarak paydos etti. Balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'na çektikleri teknelerinin bakımını yapıyor, yıpranan ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Lodos sert estiği için avcılık yapılamıyor. Tayfalar limanda ağ tamiri yapıyor. İnşallah havanın normale dönmesiyle balıkçılar nasiplerini aramaya devam edecek" dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de rüzgar nedeniyle zorunlu paydos ettiklerini ifade ederek, havanın normale dönmesiyle palamut avcılığına devam edeceklerini dile getirdi.

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Öte yandan, Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodos nedeniyle Marmara Denizi'ndeki kırmızı yosunlar kıyıya sürüklendi. Süleymanpaşa ilçesi sahilinde yoğunlaşan kırmızı yosunlar, bazı bölgelerde kalın tabaka oluşturup, kırmızı renge boyadı.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyı boyunca oluşan kırmızı görüntü ile karşılaştı. Vatandaşlar, kıyıya vuran yosunların biriktiği bölgelerden çevreye kötü kokular yayıldığını söyledi.