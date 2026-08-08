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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultangazi'de inşaat temeli kazısı 3 bina tahliye ettirdi

        Sultangazi'de inşaat temeli kazısı 3 bina tahliye ettirdi

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde inşaat temeli kazısı sırasında hasar oluşan 3 bina tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 17:58 Güncelleme:
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        Temel kazısı 3 binayı tahliye ettirdi

        İstanbul'un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi 2017. Sokak'taki bir inşaatın temel kazı çalışması sürerken, yanındaki bitişik nizamlı iki binanın arasında açılma meydana geldi. Çıkan sesler üzerine binalarda yaşayan vatandaşlar dışarı çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililerin yaptığı incelemenin ardından, aralarında açılma oluşan iki bina ile kazı çalışması yapılan alanın diğer yanındaki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Binaların sakinleri, belediyenin misafirhanelerine gönderildi. Kazı yapan firma tarafından kazılan alan toprakla doldurulurken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.

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