Teyzesini öldürüp cesedini ateşe veren sanık, hakim karşısında!

Tekirdağ'da teyzesi Binnaz Eriş'i (70) bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedine kolonya dökerek ateşe veren İnci Çalışkan'ın yargılanmasına başlandı. Binnaz Eriş’in oğlu Serkan Eriş, "İnci Çalışkan benim teyzemin kızı, sürekli annemin evine girip çıkan birisiydi. İnci'nin, annemin evinde ne olup ne olmadığını bilip bilmediğini bilmiyorum. Bizim bu ailecek yaşadığımız bu olayı Allah kimseye yaşatmasın. Ben kendi adıma ve ailem adına en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi. Tutuklu Çalışkan, ilk duruşmaya katılmazken, kayıtlara ‘İş yoğunluğu nedeniyle getirilemedi’ olarak geçirildi.

DHA'nın haberine göre olay, 9 Ocak'ta Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireden duman yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı eve gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp içeriye girerek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye erleri, dairede yaptığı aramada Eriş'in kanlar içinde cansız bedenini buldu. Binnaz Eriş'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

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BOĞAZINI KESMİŞ

Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olan Binnaz Eriş'in öldürülmesine ilişkin polis ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı İnci Çalışkan ile eşi C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İnci Çalışkan, evine gittiği teyzesi Eriş'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğünü, evdeki altın ve paralar ile cep telefonunu alıp çıktığı belirtti. İnci Çalışkan'ın yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.

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EVE GELİP AĞLADI

İnci Çalışkan'ın daha sonra yeniden Eriş'in evine giderek cesedinin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen Çalışkan'ın yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi.

İnci Çalışkan ile eşi C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çalışkan tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Çalışkan'ın ifadesinde, çok üzgün olduğunu ve sevgilisi olduğu iddia edilen Ömer B.'yi kastederek, "Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler" dediği belirtildi. Soruşturma kapsamında daha sonra Ömer B. de tutuklandı.

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4 SUÇTAN CEZA TALEBİ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olaya ilişkin hazırladığı iddianame Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Tensip incelemesinde, Ömer B.'nin tahliyesine karar verildi. İddianamede, İnci Çalışkan hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürme', 'Suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme', 'Yangın çıkarma', 'Mala zarar verme', 'Maktule yönelik yağma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Ömer B. hakkında ise 'azmettirme' suçundan dava açıldığı belirtildi.

YAPAY ZEKAYA SORMUŞ

İddianamede, İnci Çalışkan'ın cinayet öncesinde yapay zeka uygulamalarına girip, 'Kafa tasından vursam daha çabuk ölür mü?', 'Nasıl ceset yok edilir?', Kafatasından vurulsa acı çeker mi?' 'Biber gazı, karna bıçak çabuk öldürür mü?', 'İz bırakmadan adam öldürme?' diye yazdığı ve altın piyasası, bayıltıcı iğnelerle ilgili aramalar tespit edildi. İddianamede, Çalışkan'ın olayın yaşandığı eve giriş ve çıkış görüntülerinin kamera kayıtlarının bulunduğu, evde kahve içilen 2 fincan ile dolaplar ve eşyaların dağınık halde, çantaların açılıp dağıtılmış halde olduğu bilgileri yer aldı. Çalışkan'ın evinde yapılan aramada da kanlı bıçak, tornavida, yeni yıkanmış çamaşırlar, kanlı tülbent, 340 dolar ve 40 avro bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın aynı gün kuyumcuda altın bozdurduğu kaydedildi. Ayrıca İnci Çalışkan'ın evinde bulunan bıçakta Binnaz Eriş'e ait kan izleri bulunduğu, Eriş'in ikametinin mutfağında beyaz el havlusunda ise İnci Çalışkan'a ait DNA örneklerine rastlanıldığı aktarıldı. Çalışkan'ın para bulamazsa, Ömer B.'nin kendisine cinsel saldırında bulunacağı yönünde ifade verdiği de belirtildi.

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SANIK GETİRİLEMEDİ

Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık İnci Çalışkan ile tutuksuz Ömer B.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Çalışkan, katılmazken, Ömer B. ile tarafların aileleri ve avukatları hazır bulundu. İnci Çalışkan'ın duruşmaya katılamaması mahkeme tutanağına, 'İş yoğunluğu nedeniyle getirilemedi' olarak geçirildi.

Duruşmada, 'Tasarlayarak kasten öldürme'. 'Yağma', 'Mala zarar verme' suçlarını azmettirmekten tutuksuz yargılanan Ömer B. savunmasında "Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Benim yaşanan bu olaylar ile ilgili hiçbir alakam yok. İnci Çalışkan ile 2019'un sonlarında başlayan bir gönül ilişkimiz oldu. Bu ilişki 3-4 ay sürdü. Ben evli olduğunu bilmiyordum, evli olduğunu öğrendiğimde ilişkimizi bitirdim. Birbirimizden birkaç defa borç para alıp verdik. İlişkimiz sonlandıktan sonra 5 sene boyunca İnci Çalışkan ile görüşmedik. Çocuğun benden olduğunu söylediği için arada çocuk hasta diyerek para istiyordu benden. Ben İnci Çalışkan'ın teyzesi olan Binnaz Eriş'i tanımıyorum, tanımadığım birinin evinde ne olup ne olmadığını da bilemem. Söz konusu olayla bir ilgim yoktur. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de onlar gibi mağdurum" dedi.

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"GÖNÜL İLİŞKİSİNİ OLAYDAN SONRA ÖĞRENDİM"

İnci Çalışkan'ın eşi C.Ç. ise "Ben Ömer B.'yi tanımıyorum. Gönül ilişkisini olaydan sonra polis ifadesi sırasında öğrendim. Binnaz Eriş'i tanıyorum. Evine gidip gelirdik. Ben belediyede çalışıyorum, sabah işe gittim. Olayla ilgili bir bilgim yoktur" dedi.

İnci Çalışkan'ın olaydan sonra eşinin kendisinin hesabına gönderdiği para sorulan C.Ç, "Olaydan daha önceki günlerde eşim İnci Çalışkan bana babasının borcu olduğunu, bu yüzden ailemizin birikimi olan altınlarımızdan para istedi. Ben de aile hesabımızda bulunan altın hesabından İnci Çalışkan'ın hesabına attım. O da babasına vermemiş, sonrasında ben eşime, birkaç bankadan para çekerek eşimin hesabına attım. Olay günü attığı parayı da bana bizim altınlarımızın parası olarak söyledi" diye konuştu.

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Mahkemede tanık olarak dinlenen İnci Çalışkan'ın arkadaşı D.B ise "İnci Çalışkan ile 2015 yılında tanıştık, çocuklarımız aynı sınıftaydı. Ömer B.'yi İnci Çalışkan vasıtasıyla tanıdım. Bir kere yüz yüze geldim, onun dışında İnci Çalışkan'ın anlattığı kadarıyla biliyorum. İnci Çalışkan bana Ömer B.'nin erkek arkadaşı olduğunu söyledi. İnci Çalışkan bir süre sonra bana Ömer B.'nin kendisini tehdit ettiğini söylüyordu. İnci hamile kalınca, Ömer B, 'Kocanı ve aileni arayarak çocuğun benden olduğunu söylerim' diye tehdit ediyormuş, İnci bana öyle söyledi" ifadelerini kullandı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Öldürülen Binnaz Eriş'in oğlu Serkan Eriş ise "İnci Çalışkan benim teyzemin kızı, sürekli annemin evine girip çıkan birisiydi. İnci'nin, annemin evinde ne olup ne olmadığını bilip bilmediğini bilmiyorum. Bizim bu ailecek yaşadığımız bu olayı Allah kimseye yaşatmasın. Ben kendi adıma ve ailem adına en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

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Duruşmada İnci Çalışkan'ın tutukluluk halinin devamına, Ömer B., hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına karar verildi. Duruşma 4 Şubat 2027 tarihine ertelendi.