Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta "Amin Alayı ve Bed-i Besmele" merasimi düzenlendi

        Tokat'ta "Amin Alayı ve Bed-i Besmele" merasimi düzenlendi

        Tokat Valiliği ve İl Müftülüğü iş birliğiyle Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü bir gelenek "Amin Alayı ve Bed-i Besmele" merasimi düzenlendi. Tokat Valisi Abdullah Köklü, bu sene "Amin Alayı ve Bed-i Besmele" merasiminin ikincisini düzenlediklerini belirterek, etkinliğin bundan sonra da devam edeceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 16:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tokat'ta "Amin Alayı ve Bed-i Besmele" merasimi

        Tokat Valiliği ve İl Müftülüğü iş birliğiyle Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü bir gelenek yeniden hayat buldu. Kentte 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören 660 öğrenci için "Amin Alayı ve Bed-i Besmele" töreni gerçekleştirildi.

        Törende dua edilmesinin ardından mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

        Tarihi Sulusokak'ta bulunan Yağıbasan Medresesi'nden başlayan yürüyüş Alipaşa Camisi'nde sona erdi.

        Cami avlusunda rahle başına geçen minik öğrenciler, İl Müftüsü Esat Yapıcı'dan ilk derslerini alarak Bed-i Besmele törenini gerçekleştirdi.

        Törenin ardından öğrenciler için etkinlikler düzenlendi.

        REKLAM

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, bu sene "Amin Alayı ve Bed-i Besmele" merasiminin ikincisini düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliğin bundan sonra da devam edeceğini belirten Köklü, "İnşallah buradan yetişen çocuklarımız bizden daha üst mevkilerde daha iyi görevler yapıp bu bayrağı gelecek nesillere taşıyacaklar. Allah bir dahaki sene daha kalabalık, daha iyi şekilde yapmayı nasip etsin" dedi.

        GELENEKSEL BİR EĞİTİM MERASİMİ

        Amin Alayı, Osmanlı döneminde okula başlayacak çocuklar için düzenlenen geleneksel bir eğitim merasimidir.

        "Bed-i Besmele" olarak da bilinen törende çocuklar, aileleri ve yakınlarının katıldığı bir alay eşliğinde okula götürülür, dua edilir ve eğitime ilk adım atılırdı.

        REKLAM

        Alaya katılanların duaların ardından hep birlikte "amin" demesi nedeniyle bu gelenek "Amin Alayı" adıyla anılırken, tören çocukların eğitim hayatına başlamasını özel ve hatırlanabilir bir güne dönüştürmeyi amaçlardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tokat haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!