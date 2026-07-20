Tortum'da geleneksel "Kaysefe Şenliği"

Erzurum'a 80, Tortum ilçesine ise 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Şenyurt Mahallesi'nde "Kaysefe Şenliği" coşkusu yaşandı. Doğal ve endemik bitki çeşitliliğiyle öne çıkan Şenyurt Mahallesi'nde yüzlerce yıldır damakları tatlandıran kaysefenin adının verildiği şenliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenyurt Anadolu Lisesi bahçesindeki şenlik saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı, yerel sanatçı Tarık Çelik'in sahne aldığı şenlikte, vatandaşlar türkü ve müzikler eşliğinde halay çekti.

Şenlik kapsamında güreşçiler Samet Kaya, Mensur Bayoğlu, Adem Akbulut ve Kasım Koran da er meydanına çıkarak birer gösteri maçı yaptı. Güreşçiler, vatandaşlardan alkış aldı.

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Kurulan ocaklarda pişirilen 300 kilogram cağ kebabı ikram edilirken, Şenyurtlu kadınların imece usulü hazırladıkları, içi cevizle doldurulan kuru kayısının tereyağında pişirilerek hazırlanan tepsiler dolusu kaysefe, davetlilerin ağzını tatlandırdı.

İzmir'den yaz tatili için köyüne gelen Hatipe Toprak, "Köyümüz adına gurur verici bir şölen olmuş. Herkesi Şenyurt'a bekliyoruz" dedi.

Şenyurt Dernek Başkanı Toğuzhan Cansever, kaysefenin sadece bir tatlı değil, kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek, "Bu yıl şenliğimizin ikincisini düzenliyoruz. Aslında bizim düğünlerimiz, etkinliklerimiz ve buluşmalarımızın tamamı birer kaysefe festivalidir. Kaysefe atalarımızdan bize kalan mirastır. Babalarımızın duası, annelerimizin alın teri ve emeğidir. Bu kültürü gelecek nesillere bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaysefenin hazırlanışı hakkında da bilgi veren Cansever, kuru kayısılarının yıkandıktan sonra içlerine ceviz koyarak tereyağında pişirildiğini ve bal kıvamındaki şerbetini üzerine ekleyerek sıcak şekilde ikram edildiğini söyledi.

Festivalin organizasyonunda görev alan Fikret Durak ise etkinliğin amacının birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu ifade ederek, "Kaysefe atalarımızdan bize kalan mirasımızdır. Uzakta ve yakında yaşayan hemşerilerimizin sıla-i rahim yapmalarına vesile olmak istedik. Katılımın yoğun olması bizleri mutlu etti" dedi.