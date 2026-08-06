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        Trafikte testere ile tehdit!

        Adana'da trafikte feci dakikalar yaşandı. Olayda yol verme tartışmasında bir sürücü, iddiaya göre diğer sürücüyü darbederek testereyle tehdit etti. Olay araç kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Trafikte testere ile tehdit!

        Adana'da trafikte çıkan yol verme tartışmasında bir sürücü, iddiaya göre diğer sürücüyü darbederek, testereyle tehdit etti. Olay araç kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan A.H.Ş. (40), oto yıkamadan çıkan bir araca yol verdi.

        Bu sırada M.A.K.'nin kullandığı otomobil geri manevra yaparak yol üzerinde durdu. Bir süre bekleyen sürücü, aracın hareket etmemesi üzerine korna çaldı. Bunun ardından iki sürücü arasında tartışma yaşandı. M.A.K., araçtan inerek diğer sürücüye saldırdı.

        Çıkan arbede sırasında yumruk darbesi alan sürücü dudağından yaralandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K.'nin aracının bagajından aldığı testereyle yeniden saldırıya geçtiği, ancak saldırıda kimsenin yaralanmadığı iddia edildi. Araçta bulunan diğer kişinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu.

        Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden yaralı A.H.Ş., M.A.K'nın kendisini darbedip tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. M.A.K. de, A.H.Ş.'nin kendisine hareket ve küfür ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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