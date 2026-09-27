Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Traktörler çarpıştı! Can kayıpları var!

        Traktörler çarpıştı! Can kayıpları var!

        Mersin'de 2 traktörün çarpıştığı ve İbrahim Tepe'nin hayatını kaybettiği kazada Muhammet Çakır adlı kişi de kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Traktörler çarpıştı! Can kayıpları var!

        Mersin'in Mut ilçesinde 2 traktörün çarpıştığı, İbrahim Tepe'nin (39) hayatını kaybettiği kazada Muhammet Çakır (65) da kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 2'e çıktı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün Mut ilçesi Söğütözü Yaylası Sıratekneler mevkisinde meydana geldi. Muhammet Çakır yönetimindeki traktör ile İbrahim Tepe (39) idaresindeki traktör çarpıştı.

        Kazada, her iki traktör de şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden İbrahim Tepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        BABASI DA TRAKTÖR KAZASINDA ÖLMÜŞ

        Yaralanan diğer sürücü Muhammet Çakır ile yanındaki eşi Ş.Ç. ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin ardından Tepe'nin cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

        REKLAM

        Eczacı teknisyenliği yaptığı belirtilen Tepe'nin babası Mehmet Tepe'nin de 5 yıl önce meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada yaralanan Muhammet Çakır da tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Çakır'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazada ölü sayısı 2'e yükselirken, soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Mersin
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış etkili oluyor!
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Gereksiz bir tartışma daha
        Gereksiz bir tartışma daha
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        Bahçeli, Sarallar ve Şahinler ailelerini kabul etti
        Bahçeli, Sarallar ve Şahinler ailelerini kabul etti
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!