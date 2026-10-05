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        Tünelde korkunç kaza! Takla attı, alev aldı!

        Trabzon'da meydana gelen korkunç kazada, tünelde beton mikserine çarpıp takla atan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 17:52 Güncelleme:
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        Tünelde korkunç kaza! Takla attı, alev aldı!

        Trabzon'un Maçka ilçesindeki tünelde beton mikserine çarpıp, takla atan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 14.00 sıralarında, Maçka ilçesi T2 Tüneli'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, tünelde seyir halindeyken Y.B. (36) yönetimindeki beton mikserine arkadan çarptı.

        Takla atıp ters dönen otomobil alev aldı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yapılan kontrolde, otomobildeki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün kimliğini belirleme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen beton mikserinin şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, tünelde seyreden otomobilin beton mikserine arkadan çarpıp, devrildiği ve aracın yandığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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