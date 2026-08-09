Turhan Çömez hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına ilişkin açıklamaları nedeniyle 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 00:16 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “28'inci Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafından, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair yapılan açıklamaları nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 217/A maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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