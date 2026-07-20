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        Türkiye'de ilk kez Erzurum Büyükşehir Belediyesi uyguladı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Zekai Aksakallı Bulvarı'nda "Mikro Kaplama (Microsurfacing)" asfalt teknolojisi kullanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ulaşım altyapısında yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, "Türkiye'de bu ileri asfalt teknolojisini kullanan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın gelişmiş şehirlerinde tercih edilen bu yenilikçi yöntem sayesinde yollarımız daha dayanıklı, daha güvenli ve daha konforlu hale gelirken, bakım ve yenileme çalışmaları da çok daha kısa sürede tamamlanacaktır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Türkiye'de ilk kez Erzurum'da uygulandı

        Dünyanın birçok metropolünün yol bakım ve onarımında tercih edilen ileri asfalt teknolojisi "Mikro Kaplama (Microsurfacing)" uygulaması, Türkiye'de ilk kez Erzurum'da hayata geçirildi.

        İHA'nın haberine göre, Zekai Aksakallı Bulvarı'nda başlatılan çalışmalarla, kent içi ulaşımda konfor ve güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

        Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ulaşım altyapısında yeni bir dönemi başlattıklarını belirtti. Erzurum'u modern şehircilik anlayışıyla geleceğe taşımaya kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Sekmen, şunları kaydetti:

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        "Büyükşehir Belediyemiz tarafından Zekai Aksakallı Bulvarı'nda hayata geçirilen Mikro Kaplama uygulamasıyla, Türkiye'de bu ileri asfalt teknolojisini kullanan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın gelişmiş şehirlerinde tercih edilen bu yenilikçi yöntem sayesinde yollarımız daha dayanıklı, daha güvenli ve daha konforlu hale gelirken, bakım ve yenileme çalışmaları da çok daha kısa sürede tamamlanacaktır. Ulaşımda öncü projeleri hayata geçirmeye, Erzurum’umuzu modern şehircilik anlayışıyla geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz."

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, mikro kaplama yöntemi geleneksel asfalt yenileme çalışmalarına oranla çok daha büyük avantajlar sağlıyor. Özel kimyasal karışımlarla hazırlanan bu kaplama, mevcut asfaltın ömrünü uzatırken, aşınma ve bozulmalara karşı yolları ekstra dayanıklı hale getiriyor.

        Uygulamanın en büyük özelliklerinden biri olan hızlı kuruma süresi sayesinde, yollar saatler içerisinde yeniden trafiğe açılarak sürücülerin mağdur olması engelleniyor. Sürüş güvenliğini artıran ve fren mesafesini kısaltan bu teknoloji ile Erzurum'un zorlu kış şartlarında da yolların deforme olmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        Zekai Aksakallı Bulvarı'nda tamamlanan pilot uygulamanın ardından, yeni nesil asfaltlama teknolojisinin kent genelindeki diğer ana arterlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

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