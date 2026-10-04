"Türkiye Yüzyılı, milli teknoloji hamlemizin yüzyılı olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yıllarca insanımızın canına kasteden, kardeşliğimizi hedef alan, kaynaklarımızı boş yere tüketen terörü ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkararak bütün enerjimizi kalkınmaya ve refaha yönlendirmek istiyoruz. Türk, Kürt, Arap gençlerimiz artık terörden bahsetmiyor, birlikte teknolojiyi nasıl geliştireceklerinden bahsediyorlar." dedi.

Yılmaz, Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Güneydoğu'nun kapanışında konuştu.

"Türkiye olarak ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirmeyi, güvenliğimizin ve refahımızın yanı sıra, tam bağımsızlık mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." diye konuşan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda savunma sanayinde bir devrim yaşandığını söyledi.

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Yılmaz, bu devrimle, uygulanan ambargoları, kısıtlamaları aşarak Türkiye'nin kendi tasarım ve üretim kabiliyetini kazandığını dile getirerek, "Geçmişte başkalarından parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri, şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik. İnşallah, yakın bir gelecekte ülkemizi ilk 10 ülke arasına da yükselteceğiz. Geçmişte yüzde 20'lerde olan milli, yerli tedarik oranımız, bugün yüzde 80'leri aşan bir seviyeye geldi." ifadelerini kullandı.

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Bu büyük devrimin, bu büyük başarının arkasında güçlü bir siyasi irade, sağlam bir liderlik bulunduğu belirten Yılmaz, "Bunun da adı Recep Tayyip Erdoğan. Bütün siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde, bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanımıza gerçekleştirilmesine liderlik yaptığı bu devrim için şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah senden razı olsun diyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, bugün savunma sanayisinde yapılan bu devrimi başka alanlara da taşıyacak noktaya geldiklerini, sağlıktan enerjiye birçok sivil sektöre de burada elde edilen teknolojik yetkinlikleri yayıp ekonominin topyekun katma değerini çok daha yukarı seviyelere çıkaracaklarını dile getirerek, "Bunu kimler yapacak, biliyor musunuz, siz yapacaksınız, gençlerimiz yapacak. Sizin aranızdan inanıyorum ki nice Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Sadece savunma sanayisinde değil, tarımda, sağlıkta, birçok sivil alanda da bunları göreceğiz. Türkiye Yüzyılı, milli teknoloji hamlemizin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST gençliğinin yüzyılı olacak inşallah." şeklinde konuştu.

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"İşte bizim görmek istediğimiz Türkiye bu"

2018'de yaklaşık 20 bin yarışmacıyla başlayan TEKNOFEST'e bu yıl 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacının katıldığını anlatan Yılmaz, "81 ilden gelen başvurular, teknoloji üretme iddiamızın ne kadar geniş bir insan kaynağına dayandığını gösteriyor. Bu yönüyle TEKNOFEST, artık normal bir festivalin ötesine geçmiş, bir harekete dönüşmüştür. Çok önemli bir harekete, dev bir harekete dönüşmüştür. Şanlıurfa'da gerçekleşen 15. festivalde, 14 yarışmanın finallerinde 427 takım ve 2 bini aşkın yarışmacı yer aldı." dedi.

Yılmaz, festivaldeki deneyim alanları ve sergilerin, Şanlıurfa'nın medeniyet birikiminden bugünün ileri teknolojilerine uzanan üretim yolculuğunu insanlarla buluşturduğunu anlatarak, "Tarım, hayvancılık ve gıda alanındaki yenilikçi uygulamalar ile milli hava, kara ve deniz araçlarımız, farklı alanlarda geldiğimiz teknolojik seviyeyi sergilemiş oldular. Çocuklarımızın ilgi ve yetkinliklerini erken yaşta keşfetmeleri, bunları geliştirecek imkanlara, fırsatlara kavuşmaları, geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirme hedefimizin önemli bir parçası." değerlendirmesini yaptı.

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Şanlıurfa'daki bu heyecanın, Güneydoğu'nun gençlerinin kendilerine sunulan imkanları nasıl değerlendirdiğini gösterdiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgenin genç nüfusunu eğitimle, bilimle ve üretimle buluşturmayı, ülkemizin kalkınmasına hız kazandıracak en önemli yatırımlardan görüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi de gençlerimizin geleceğine karşı taşıdığımız sorumlulukla takip ediyoruz. Yıllarca insanımızın canına kasteden, kardeşliğimizi hedef alan, kaynaklarımızı boş yere tüketen terörü ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkararak bütün enerjimizi kalkınmaya ve refaha yönlendirmek istiyoruz. Türk, Kürt, Arap gençlerimiz artık terörden bahsetmiyor, birlikte teknolojiyi nasıl geliştireceklerinden bahsediyorlar. Yeni ürünlerden, yenilikçi girişimlerden bahsediyorlar. İşte bizim görmek istediğimiz Türkiye bu."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu süreçte, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesiyle gençlerin önündeki fırsatları, Güneydoğu'nun tarım, sanayi, turizm ve teknoloji potansiyelini çoğaltmakta kararlı olduklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kalkınma sadece metropollerle olmaz. Ankara, İstanbul, İzmir elbette önemli. Ama biz şuna inanıyoruz: Topyekun kalkınma. 81 ilimizin her birinin potansiyelini en üst seviyede, maksimum seviyede değerlendirerek ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı, kardeşliğin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı, teknolojinin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST gençliğinin yüzyılı olacak inşallah."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda yarışmalara katılan gençleri tebrik etti, gençlere rehberlik eden öğretmenlere, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına, gençlerin ailelerine ve organizasyon ekiplerine teşekkür etti.