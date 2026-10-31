Ukrayna Devlet Başkanı ZelenskiyFener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat semtindeki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık bir saat süren basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Patrik Bartholomeos, kameraların karşısına geçerek basın mensuplarına görüntü verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında patrikhaneden ayrıldı.