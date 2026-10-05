Uluslararası Su Ürünleri Zirvesi Elazığ'da düzenlenecek

Türkiye ve dünya su ürünleri sektörünün önemli temsilcileri, 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenecek Uluslararası Su Ürünleri Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği (Ana-Süm-Der) ve Aqua Life of Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilecek zirve, klasik kongre formatından farklı olarak ticaret, ihracat ve yatırım odaklı bir platform olarak planlandı. Zirve kapsamında Türkiye'nin su ürünleri ticaretinde önemli pazarlara sahip 19 ülkeden ithalatçı, üretici, yatırımcı ve iş insanlarının Elazığ'a gelmesi bekleniyor. Etkinlik boyunca gerçekleştirilecek B2B görüşmelerle Türk üreticilerin yeni ihracat bağlantıları kurması hedefleniyor.

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Zirvede; sürdürülebilir ve modern yetiştiricilik teknikleri, dijital dönüşüm, ihracat stratejileri, alternatif türlerin üretimi ile yatırım ve finansman fırsatları gibi sektörün geleceğini ilgilendiren başlıklar ele alınacak. Uluslararası katılımcıların Elazığ'da ağırlanmasıyla kentin su ürünleri sektöründeki konumunun yanı sıra tarihi, doğal ve gastronomik değerlerinin de uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.

Organizasyon kapsamında resmi davet sürecinin de başlatılacağı belirtilirken, zirvenin Türkiye'nin su ürünleri sektöründeki uluslararası ticaret ve iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Zirveye katılmak ve iş bağlantıları kurmak isteyen firmaların başvuruları, organizasyonun resmi platformu üzerinden devam ediyor.

Fotoğraf: İHA arşivi