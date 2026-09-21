Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Üniversite öğrencisi Büşra’nın ölümünde sanık beraat etti

        Üniversite öğrencisi Büşra’nın ölümünde sanık beraat etti

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi Büşra Cin'in (24) tabancayla göğsünden vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yargılanan Ö.K. (30), 'Kadını kasten öldürme' suçundan beraat ederken, ruhsatsız tabanca bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 21:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Büşra'nın ölümünde sanık beraat etti

        Olay, 30 Mart 2025 tarihinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, arkadaşı Ö.K’nin evine gitti. İddiaya göre bir süre evden ayrılan Ö.K, eve döndüğünde Cin’i tabancayla vurulmuş halde bulduğunu söyleyip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in öldüğü belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayın ilişkin hazırlanan iddianamede Ö.K’ye ait el SVAP örnekleri ve montta atış artıklarının tespit edildiği belirtildi ve sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Nazilli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

        REKLAM

        KAYITLAR DOSYAYA GİRDİ

        Sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporun dava dosyasına girdiği açıklandı. Raporda, Cin’in cep telefonunda bulunan video ve ses kayıtlarının olduğu, söz konusu kayıtlarda Cin’in yaşadığı duygusal sıkıntılardan bahsettiği ve ailesine veda niteliğinde ifadeler kullandığı belirtildi. Bir kayıtta Cin’in, “Bir gram merhamet göstermedin bana. Bir gram merhametin yoktu. Nasılsın demedin. Ruhum o kadar paramparça ki. Kimseye kızmıyorum. Ben kararımı verdim. Mermi hiç korkutmuyor. Elimde tuttuğum silah hiç korkutmuyor. Çok huzurlu hissediyorum. Allah da beni affeder inşallah ne olur siz de üzülmeyin. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki annem ve babamsınız. Özür dilerim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

        REKLAM

        ‘BERAAT TALEP ETTİ’

        Celsede esas hakkında mütalaasını sunan iddia makamı, sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet Suçu’ndan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Son savunması istenen sanık beraat talebinde bulundu. Sanığın kasten öldürme suçundan beraatine karar veren heyet, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BÜŞRA
        #haberler
        #cinayet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Bugün Ne Oldu? 21 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Eylül 2026 haberleri
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı