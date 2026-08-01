Uşak Belediyesi soruşturmasında 9 tutuklama

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan F.E, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 15 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkartılan, Uşak ve Bornova belediyelerinde bir süre çalıştığı tespit edilen A.A. da Cumhuriyet savcılığına gelerek teslim oldu.

Şüphelilerden O.A, E.A, S.A. ve O.B.V. savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Zanlılardan A.R.D, F.D, S.A, A.Y, R.K, M.Ş, B.K, K.A. ve A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.B, Y.A. ve K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın soruşturma kapsamında adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

REKLAM

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bazılarının Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilmesine rağmen Yalım'a ait işletmelerde servis elemanı, güvenlik görevlisi ve ışıkçı gibi pozisyonlarda çalıştığının tespit edildiği öğrenildi.

HTS ve daraltılmış baz kayıtlarında bazı şüphelilerin de mesai saatleri içinde Yalım'a ait işletmelerde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Yalım'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

29 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alınmış, hakkında yakalama kararı bulunan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklu olduğu belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.