Uşak'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Uşak'taki olay, Eşme-Uşak kara yolunun Ulubey ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. (49) idaresindeki 35 BLZ 348 plakalı kamyon, karşı şeritten gelen Ruhi Akyıl (71) yönetimindeki 64 DY 664 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon tarlaya girerek durabildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Ruhi Akyıl ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Döndü Akyıl (72) ve kızı Nevcan Sakaryalı'nın (44) hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ruhi Akyıl, Döndü Akyıl ve Nevcan Sakaryalı'nın cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken kamyon sürücüsü C.A., tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.