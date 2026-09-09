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        Haberler Gündem Politika Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin görevine başladı

        Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin görevine başladı

        İstanbul 2. İdare Mahkemesinin Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı sonrası Belediye Meclisi'nde tekrarlanan seçimin 4. tur oylamasında, 42 oydan 23'ünü alarak belediye başkan vekilliğine seçilen AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin, görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 18:54 Güncelleme:
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        Üsküdar'da yeni dönem başladı

        Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin görevine başladı. Beraberindeki heyetle Üsküdar Belediyesi binasına gelen Gültekin'i, başkanlık odasında partililer ve vatandaşlar karşıladı.

        Kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşan Gültekin, burada yaptğı konuşmada, birbirine inanan iki insanın çok büyük şeyler başarabileceğini, çok büyük mücadeleler verebileceğini belirterek, "Allah'a hamd olsun beraber omuz omuza yol verdiğimiz gerek AK Parti Üsküdar İlçe Başkanımız gerekse MHP İlçe Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum."dedi.

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        Gültekin, bu süreçte nasıl bir ve beraber olunur, nasıl birlikten kuvvet doğar herkese gösterdiklerini ifade ederek, "O yüzden bu sürecin başından sonuna kadar bizlerin arkasında kale gibi duran, başta meclis üyesi arkadaşlarım olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Yaklaşık 1,5 aydır, geçmiş dönemdeki belediye başkanının "rüşvet" ve "irtikap" suçundan görevinden alınmasından itibaren, Üsküdar, İstanbul ve Türkiye gündeminin tek bir noktaya kilitlendiğini kaydeden Gültekin, onun da Üsküdar'daki seçimler olduğunu dile getirdi.

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        Gültekin, bu süreci büyük bir sukünetle götürdüklerini, yapılan bütün tezviratlara susarak, cevap vermeyerek yol yürüdüklerini belirterek, "Bu gündemlerle beraber esas Üsküdar'ın konuları, sorunları malasef gündemden uzaklaşmış oldu. Bugün artık seçim geride kaldı. Dün itibarıyla biz o işi bitirdik. Artık Üsküdarlı vatandaşlarımızla kolkola girip hep beraber onlara hizmet etme vakti." şeklinde konuştu.

        "EL ELE VERİP ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR SORUN, PROBLEM YOK"

        Gültekin, 7,5 senedir Üsküdar'da AK Parti'den meclis üyeliği yaptığını, bunun uzun bir dönemini de grup başkanvekili olarak geçirdiğini anlatarak, ilçenin sıkıntılarını son 2,5 senedir sürekli Meclis'te veya bulundukları ortamda vatandaşlara, halka anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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        Üsküdar'ın mevcut personel kalitesinin, liyakatinin ne denli yüksek olduğunu, Üsküdar Belediyesinin kurumsal yapısının tıkır tıkır işleyen bir sistem olduğunu anlattıklarını dile getiren Gültekin, "Dışarıdan buraya gelen memurların, belediye başkan yardımcılarının, bununla ilgili hatta bir söylemim var o çok konuşulduğu için tekrar edeyim, navigasyonla belediyeye gelen memurlar, belediye başkan yardımcıları istemiyoruz dedim defarlarca. Kendi çocuğunu Üsküdar'ın parkındaki salıncakta sallandırmayacak olanlar, kendi emekliliğinde bu ilçenin kırahathanelerinde çay içmeyecek olanlar, bizim geleceğimizle ilgili planlar yaptılar, kararlar verdiler. Buna hep karşı olduk." ifadelerini kullandı.

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        Gültekin, her noktada Üsküdar'daki personel arkadaşlarının liyakatinden bahsettiklerini ifade ederek, kadrolarıyla Üsküdar'ın bütün problemlerini, sıkıntılarını en hızlı şekilde çözmek için el ele vereceklerini, mücadelelerinin ise şimdi başladığını söyledi.

        Mesai arkadaşlarına da seslenen Gültekin, "Biz belediyeyi buradan değil sokaktan yöneteceğiz. Dolayısıyla tüm arkadaşlarımıza şimdiden kolaylık diliyorum. Önümüzde 2,5 yıllık bir süreç var. Bu kısıtlı zamanda Üsküdar'ın çok ciddi problemleri, sorunları var, el ele verip üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun, proplem yok." dedi.

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        Konuşmasının ardından mührü teslim alan Gültekin, görevine başladı.

        Gültekin'in mührü teslim aldığı sırada CHP ve Yeni Parti temsilcilerinin yer almadığı görüldü.

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        #Son dakika haberler
        #Dündar Ziya Gültekin
        #AK Parti
        #Üsküdar
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