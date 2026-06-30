Üsküdar'da patlayan su borusu trafiği aksattı

Üsküdar'da patlayan su borusu otoyoldaki trafiği aksattı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle Şile Otoyolu'ndaki trafik aksadı
Giriş: 30 Haziran 2026 - 17:49 Güncelleme:
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Şile Otoyolu'nun Kısıklı Mahallesi mevkisinde yolun ortasındaki refüjde bulunan su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Suyun yola akması nedeniyle sürücüler dikkatli bir şekilde ilerledi.
Polis ekipleri, kaza yaşanmaması için dubalarla yolu kapatarak tek şeride düşürdü.
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