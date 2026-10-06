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        Haberler Gündem Vahap Seçer dahil 5 isim görevlerinden geçici uzaklaştırıldı

        Vahap Seçer dahil 5 isim görevlerinden geçici uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu dört belediye başkanı ile bir belediye başkan vekilinin geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 22:56 Güncelleme:
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        5 belediye başkanına görevden uzaklaştırma

        İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan beş belediye başkanı ve belediye başkan vekiline ilişkin görevden uzaklaştırma kararı verildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer, "Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.

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        VAHAP SEÇER İKİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

        Seçer, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

        Bakanlık ayrıca Seçer’in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldığını bildirdi.

        EYÜPSULTAN VE ATAŞEHİR İÇİN DE KARAR

        Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma" suçlamaları kapsamında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla tutuklandı.

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        Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ise "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçlamaları kapsamında İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla tutuklandı.

        Özmen ve Güneş de İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

        MERSİN’DE ÜÇ İSİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

        Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Rüşvet Almak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, İcbar Suretiyle İrtikap ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla tutuklandı.

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        Mezitli Belediye Başkanı ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Rüşvet Vermek, İcbar Suretiyle İrtikap, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlamaları kapsamında Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Ekim tarihli kararıyla tutuklandı.

        Özyiğit ile Tuncer de görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılırken, Tuncer’in Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi de sona erdirildi.

        İçişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu görevden uzaklaştırma kararlarının geçici tedbir kapsamında alındığı belirtildi.

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        #görevden uzaklaştırma
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