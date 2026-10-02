Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Van'da 8 gölete yaklaşık 700 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Van'da 8 gölete yaklaşık 700 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Van'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının desteklenmesi amacıyla 8 gölete yaklaşık 700 bin sazan yavrusu bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 17:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Van'da göletlere 700 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nca su kaynaklarında nesli tehlike altında bulunan ve baskı gören türlerin desteklenmesi, çeşitli nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviye edilmesi ve bilimsel temele dayalı balıklandırma yöntemlerinin uygulanması amacıyla yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında kentteki çalışmalar sürdürülüyor.

        Proje kapsamında Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Keban Su Ürünleri İşletmesinde üretilen sazan yavruları, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentteki uygun su kaynaklarına bırakıldı. Çaldıran, İpekyolu, Saray ve Özalp ilçelerindeki 8 gölete yaklaşık 700 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        REKLAM

        İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, kentteki su kaynaklarının ekonomik ve ekolojik açıdan verimli değerlendirilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. Balıklandırma çalışmalarının su kaynaklarındaki balık stoklarının desteklenmesi ve su ürünleri potansiyelinin artırılması açısından önem taşıdığını belirten Şişman, şunları kaydetti:

        "İlimizin zengin su kaynaklarını, hem bölgesel ekonomimizi canlandırmak hem de ekolojik dengeyi korumak amacıyla en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda, ilimizdeki su ürünleri faaliyetlerimizi yetiştiricilik, avcılık ve balıklandırma olmak üzere üç temel başlık altında yürütüyoruz. Bu yıl yürütülen balıklandırma çalışmalarının yanı sıra son 9 yılda farklı su kaynaklarına toplam 5,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #van haberleri
        #gölet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"