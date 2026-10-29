Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine kahraman emniyet teşkilatına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

VAN'DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 POLİS ŞEHİT OLDU, 2'Sİ POLİS 11 KİŞİ YARALANDI

Hakkari-Van karayolu Güzeldere Tüneli güzergahında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Kazada ilçe görevinden döndüğü belirtilen 3 polis memurunun da aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Van ve Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kazada ağır yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu.